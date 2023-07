Orchestra del Teatro San Carlo, standing ovation in Francia Al festival internazionale in Provenza

Oltre 15 minuti di applausi, trionfo per orchestra e coro del teatro San Carlo di Napoli al festival in Provenza.

Portata in scena in Francia Verdi e l’opera italiana, in quello che rappresenta uno degli appuntamenti estivi più prestigiosi a livello internazionale, che vede l’esibizione delle più imporanti orchestre del mondo. Davanti ad un folto pubblico, il cast ha rappresentato in forma semiscenico l’Otello di Giuseppe Verdi, con interpretazioni particolarmente apprezzate culminate con applausi a scena aperta e una vera e propria standing ovation.