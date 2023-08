Sangiuliano firma la nomina: Carlo Fuortes alla guida del teatro San Carlo Il nuovo inquilino del Massimo partenopeo: "Sono felice e onorato". I complimenti del ministro

"Sono molto felice e onorato del nuovo incarico di sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Considero un privilegio poter lavorare nel teatro d'opera più antico e più bello del mondo, con una grandiosa storia musicale e artistica. Ringrazio vivamente il ministro Gennaro Sangiuliano, il presidente del teatro e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i membri del Consiglio di Indirizzo per la fiducia che mi danno con questa nomina". Carlo Fuortes ha commentato così la nomina a neo sovrintendente del teatro San Carlo, firmata in queste ore dal ministro della Cultura.

"Sento una grande responsabilità nel servire una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese, tra le più importanti a livello internazionale. Farò di tutto per esserne all'altezza. Il mio impegno sarà quello di cercare con ogni sforzo l'eccellenza dell'offerta musicale e culturale e di valorizzare l'attività del San Carlo a vantaggio di ogni cittadino di Napoli, della Campania e di tutta Italia. Il Teatro di San Carlo dovrà continuare a essere, come è stato in modo esemplare nei suoi trecento anni di storia, un luogo di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di opera, musica e danza a livello internazionale", le parole di Fuortes.

La firma del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è arrivata nel pomeriggio di martedì. In una nota, l'esponente del Governo nazionale ha fatto sapere di aver "accolto la proposta, deliberata a maggioranza con l’astensione di un solo componente, del Consiglio di indirizzo della Fondazione “Teatro di San Carlo” presieduta dal sindaco di Napoli, professor Gaetano Manfredi, e ha nominato il nuovo Sovrintendente nella persona del dottor Carlo Fuortes. L’incarico durerà fino all’aprile 2025, contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ed è rinnovabile. Mi congratulo per l'indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un'eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene", ha detto il ministro Sangiuliano.