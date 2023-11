A Sorrento "I luoghi del design" con Antonella Galdi e Pierluigi Masini Sabato 11 novembre alle ore 12 all'Hotel Parco dei Principi l'incontro con gli autori

Sabato 11 novembre alle ore 12, l’Hotel Parco dei Principi ospiterà una conversazione intorno al libro "I luoghi del Design in Italia" dei giornalisti Antonella Galli e Pierluigi Masini, edito da Baldini+Castoldi.

Gli autori dialogheranno con l’architetto Fabrizio Mautone, curatore del restauro dell’Hotel Parco dei Principi e con Giovanni Masucci, curatore del Parco Botanico del Parco dei Principi. L’evento è patrocinato dal Comune di Sorrento e dal Fai Campania e vedrà la partecipazione del consigliere comunale Paolo Pane.

Antonella Galli e Pierluigi Masini hanno intrapreso un viaggio in 14 tappe alla ricerca delle sorgenti nascoste del design, scoprendo la storia, le declinazioni e le curiosità` legate a oggetti e idee che hanno cambiato la nostra vita e le nostre abitudini. Hanno incontrato persone, esplorato archivi, raccolto aneddoti e storie di imprese, botteghe, nascite e rinascite, memorie e futuro e il risultato è una sorta di diario di viaggio e al tempo stesso una guida, che ci conduce alla Triennale di Milano, alla Fondazione Bitossi e al Museo Kartell e al Maxxi di Roma e che, nel terzo capitolo, dal titolo Il nitido incanto ci porta a Sorrento, al Parco dei Principi, unica tappa del sud Italia.

Qui, nello spazio progettato da Gio Ponti, seduti sulle sue sedie 646 e Lisa e sulle poltrone 814 di Ico Parisi, circondati dalle pareti decorate dallo scultore Fausto Melotti, coinvolto da Ponti nel progetto del Parco dei Principi, gli autori condurranno il pubblico in questo viaggio che conversa con il mondo delle cose, ma anche con i pensieri, le ispirazioni, le vite, gli azzardi, le avventure e i talenti che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del grande design italiano, patrimonio indiscusso del nostro Paese.

"Siamo convinti che la cultura del progetto, che abbraccia materia e intelligenza e che tanto fa amare e conoscere l’Italia nel mondo, abbia necessità di essere scoperta, o riscoperta, prima di tutto dagli italiani - spiegano Galli e Masini - Con uno dei metodi più piacevoli e utili: il viaggio. Abbiamo quindi scelto una serie di luoghi aperti al pubblico lungo la Penisola, a partire da Milano, indiscussa capitale del design. Li abbiamo visitati (sette a testa) e raccontati in un diario che si è aperto a maggio 2021 e si è chiuso a giugno 2022.

Abbiamo scritto la nostra cronaca e dato voce alle persone incontrate, che ci hanno parlato di archivi, imprese, botteghe, nascite e rinascite, memorie e futuro. Il risultato è un viaggio attorno agli oggetti che ci accompagnano nelle nostre vite e di cui, magari, non conosciamo nulla o molto poco. Ma anche un viaggio a ritroso nella mente dei creatori, inseguendo le trame, le intuizioni, le utopie condivise con gli imprenditori, gli amici, i compagni di vita: un percorso disseminato di tracce, dai disegni ai prototipi, dagli scritti alle immagini, talvolta ancor più affascinanti del suo esito".

Inaugurato nel 1962, il Parco dei Principi è stato interamente progettato da Gio Ponti su commissione dell’ingegnere Roberto Fernandes, pioniere dell’imprenditoria alberghiera degli anni del boom economico, legato a Ponti da una comunanza di visione e di intenti. Ponti progetta un edificio minimalista, incastonato su una roccia a picco sul mare e immerso in un parco botanico, ispirato in tutto e per tutto alla bellezza del luogo in cui si trova. Pensato per la fruizione turistica ma realizzato come un’opera d’arte totale. Ingresso libero.