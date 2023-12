Piano di Sorrento, per i "Venerdì in Comune" l'ospite è Gabriele Cavaliere Nella sala consiliare alle 17 l'appuntamento con l'autore ed editore amalfitano

Continua con successo la rassegna "I Venerdì in Comune" giunta al sesto appuntamento e che ospita, venerdì 16 diembre alle 17, Gabriele Cavaliere autore di “Q.B. Storie d’amore e di sapore dalla Costa d’Amalfi” (Officine Zephiro). Dialogherà con 'autore il giornalista Francesco Pascuzzo (Paginasette).

«Le feste comandate qui in “costa” sono l’occasione per rinnovare antichissime liturgie, ma anche ritualità “gastronomiche” mai dimenticate, con piatti deliziosi ma praticamente introvabili al di fuori di queste ricorrenze. Sono le Madonne a dare il via alle festività» esordisce Cavaliere.

«Per l’Immacolata Concezione si assaggia la “Colatura Nuova” (Colatura di Alici di Cetara Dop) e per Santa Lucia, il 13 Dicembre, si prepara il “pane e’ papocchia” preparato con la farina di mais. E il segnale di inizio. Le strade e le piazze vengono invase da inebrianti fragranze, che sanno di miele e di cannella, di nocciola e di cioccolato. Preludio al trionfo di “scauratielli” e a zeppole di miele, struffoli, calzoncelli dolci, susamielli, mostacciuoli e roccocò, croccanti di nocciole, divini amore, fagottini di castagne e l’ormai pluripremiato panettone artigianale. Questo libro l'ho immaginato come un viaggio tra i profumi e i sapori della mia terra, dove cucinare è un'arte e mangiare un "evento sociale” e una continua scoperta. Una scoperta, sì, poiché ogni piatto ha una storia, e una vita segreta ma, soprattutto, ha una sua evoluzione. Dopo aver studiato, approfondito e rispettato la tradizione, i sacerdoti della buona tavola immaginando i nuovi traguardi del sapore".

Al termine dell’incontro letterario ci sarà un corner degustazione con alcune espressioni della pasticceria costiera di Natale. Con la collaborazione di Gerardo Gatto – accompagnatore enogastronomico noto come Food&wine Amalfi Coast Experience – e del Liquorificio Badia di Rebecca Pesacane in Tramonti, ai dolci tipici del periodo natalizio sarà abbinato un ottimo liquore locale, descritto nel libro da Gabriele Cavaliere.

L’evento, nell’ambito della rassegna “I Venerdì in Comune”, è organizzato dall’associazione culturale Archimede, il cui presidente Biagio Verdicchio aprirà il dibattito per poi passare al dialogo con l’ospite. «Abbiamo raccolto la sfida chiesta da Giovanni Iaccarino di una sinergia tra varie associazioni, ponendo al centro di questa rassegna autori del territorio. Con Gabriele apriamo uno sguardo curioso e attento alla Costiera Amalfitana, ai suoi profumi e sapori che sanno di Natale. Un "antipasto" dell'impegno dell'associazione Archimede su ciò che sarà la prossima edizione del Premio Amarena, che intende nuovamente miscelare arte, cultura, enogastronomia e universo audiovisivo nell' incomparabile scenario della nostra Piano di Sorrento».