Sanremo: E Geolier prepara la pizza ad Angelina Mango Simpatico siparietto tra i due. "Deluso? Macché, ho portato il napoletano, ho già vinto"

Simpatico siparietto tra Angelina Mango e Geolier in conferenza stampa all'Ariston, il giorno dopo la finale del 74esimo Festival di Sanremo che ha visto trionfare la prima con il brano 'La noia'. Alla domanda su quale fosse la prima cosa che desidera fare, adesso che ha vinto il Festival, la cantante potentina ha risposto "voglio andare a mangiare una pizza con gli amici. Dove non lo so ancora". A quel punto è intervenuto Geolier dicendo "te la faccio io!". Il rapper partenopeo infatti, rispettando lo spirito napoletano, durante la settimana sanremese ha allestito nella cittadina ligure il suo quartier generale in una pizzeria temporanea, ribattezzata 'Pizza Geolier

Geolier è poi intervenuto sul festival: "Mi sento bene, ho fatto un bel festival. Ho imparato un sacco di cose, ieri sul palco c'eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000, e questa è una cosa importantissima. Non poteva andare meglio". Così Geolier in conferenza stampa, commentando la serata finale di ieri che lo ha visto piazzarsi al secondo posto al Festival di Sanremo. "Se provo amarezza? Io volevo portare il napoletano e ho già vinto. Mi porto a Napoli un bel ricordo di Sanremo", ha aggiunto il rapper partenopeo. S