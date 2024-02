Inaugurata a Villa Fiorentino la mostra dedicata ai riti della Settimana Santa L'evento nella splendida dimora affacciata sul corso Italia di Sorrento

La devozione degli abitanti della penisola sorrentina ed i secolari riti che precedono la Pasqua. Sono gli elementi intorno ai quali ruota la mostra "Venerdì Santo - sacco, cilicio e scapolare, genesi di un movimento penitenziale", allestita nelle sale di Villa Fiorentino, la splendida dimora affacciata sul corso Italia di Sorrento. Ieri sera in tanti si sono dati appuntamento per il vernissage dell’esposizione che, proprio perché richiama alcune delle tradizioni più antiche della Costiera, è stata fortemente voluta dal Comune e dalla Fondazione Sorrento. A curarla il priore dell’arciconfraternita di Santa Monica, Massimo Fiorentino.

“Una mostra suggestiva dedicata ad eventi sospesi tra storia, fede e tradizione radicati nella nostra terra e da sempre nel cuore della nostra gente - sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Un grazie a Massimo Fiorentino che ha curato un’esposizione che rafforza, e ravviva, spirito di comunità e identità culturale”. Sulla stessa linea l’amministratore delegato di Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino: “Solo facendo conoscere alle nuove generazioni la storia del nostro territorio si rafforzerà nei giovani il legame con le proprie origini”.

La mostra non si focalizza solo sui suggestivi riti che animano la Costiera durante la Settimana Santa, ma mette in risalto anche l'attività delle confraternite degli altri Paesi che si bagnano nell’area del Mediterraneo, come la Spagna. Tutto ciò che è esposto è autentico. Le foto d’epoca all’albumina, le incisioni, gli acquerelli, gli statuti dei sodalizi sono originali. Interessante è la raccolta dei tanti medaglioni.

Il materiale in mostra è il risultato di oltre cinquant’anni di ricerca appassionata di tutto quello che orbita intorno al mondo confraternale. Per avvicinare ancora di più residenti e turisti a questi affascinanti culti, nei giorni in cui sarà aperta l'esposizione, è in programma una prova del Miserere sulle scale di Villa Fiorentino per consentire a tutti di assistere.

Una iniziativa che vuole ripercorrere il profondo sentimento religioso che Sorrento e la sua penisola hanno sempre avuto, che si estrinseca in particolare nelle numerose processioni del Venerdì Santo. Da Vico Equense a Massa Lubrense ci sono moltissime chiese e cappelle, così come tanti sono i conventi ed i monasteri. È proprio in questi luoghi di culto che sono sorte le confraternite, associazioni di laici aventi fini di pietà e di devozione, dove, a differenza di quelle monastiche, i consociati, non sono obbligati a vita in comune, e non emettono voti.