Nola, ecco la rassegna Donne e Legalità con giornalisti, magistrati e scrittori Otto incontri con giornalisti, magistrati e scrittori. Tra gli ospiti il procuratore Nicola Gratteri

Giornalisti, magistrati e scrittori per "educare" alla legalità e al rispetto: al via la rassegna "Donne e Legalità" promossa dallo store letterario Mondadori di piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

Otto incontri, dal 7 al 21 marzo, con il coinvolgimento delle scuole del territorio ed in partnership con le associazioni dell'hinterland nolano.

Tra gli ospiti il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri (ospite martedì 19 marzo nella parrocchia San Felice a Cimitile), il magistrato Catello Maresca (lunedì 11 marzo) ed il direttore di Fanpage Francesco Cancellato (lunedì 11 marzo).

"Voce" alle donne con Ana Maria Sepe che, di fatto, inaugurerà il ciclo di incontri domani, giovedì 7 marzo alle ore 18.00 presso lo store di piazza Marconi.

E poi ancora Virginia Ciaravolo, Paola Proietti, Francesca Grassi ed Antonio Masullo.

Un programma itinerante stilato in sinergia con enti associativi dell'area (Lions e Leo Club "Nola Host Giordano Bruno", associazione Ipazia di Visciano, Cif di Cimitile, Archeoclub di Nola, Fidapa di Nola e di San Giuseppe Vesuviano, Obiettivo Terzo Millennio e Fondazione Premio Cimitile) che porta avanti la formula del "caffè letterario", vero fil rouge dell'intero progetto.

"Un progetto di educazione e formazione in cui sono coinvolti tutti, scuola, enti ed associazioni - spiega Autilia Napolitano, direttore dello store nolano e promotrice di iniziative culturali sul territorio - perché lavorare insieme è fondamentale, si condivide l'impegno quotidiano. Ringrazio gli autori esperti che hanno accolto il nostro invito ma anche tutte le realtà associative che ci hanno voluto affiancare. La nostra è una legalità organizzata e strutturata".