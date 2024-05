Raccontami la disabilità: si è concluso il concorso in Campania Lunedì 27 maggio alle ore 10.00 le premiazioni a Napoli

Si è concluso il concorso “Raccontami la disabilità” edizione 2024, a cui hanno partecipato numerose scuole, istituito dal garante dei diritti delle persone con disabilità della regione Campania Paolo Colombo.

Lunedì 27 maggio alle ore 10,00 nell’aula multimediale del consiglio regionale della Campania, al centro direzionale di Napoli, primo piano, Isola F13, verranno consegnati i riconoscimenti nel corso di una cerimonia.

Sono state premiate per questa edizione le seguenti scuole: per la categoria Video l’ Ics “26° Imbriani- San'Alfonso de Liguori, Napoli (scuola secondaria di I grado). Si è scelto di premiare la solarità e lo spirito inclusivo che la classe 2F ha mostrato, nonché l'uso delle tecnologie a supporto del messaggio che ha permesso di far splendere con occhi pieni di gioia chi non si sente mai escluso, ma è parte di un tutto fatto di originalità e unicità.

Per la categoria Disegno: l’Iiss "L.Pacioli" Sant'Anastasia (scuola secondaria di II grado). Si premiano il collage fotografico “Io ti vedo così” e il disegno dal titolo “L’amore è la cura” per l’immediatezza e la spontaneità delle fotografie e per la motivazione sottesa alla rappresentazione grafica perché entrambi, in maniera semplice e diretta, hanno saputo raccontare la disabilità con uno sguardo originale e unico.

Per la categoria Testo: il primo circolo didattico “Basilio Cecchi”di Castellammare di Stabia (scuola primaria). La classe 4D della scuola primaria ha saputo raccontare nel testo poetico, corredato anche da una rappresentazione grafica dal titolo “Un abbraccio per accogliere”, quanto le imperfezioni di ognuno di noi non siano altro che il punto di partenza per “dare vita a qualcosa di speciale”. Infatti, condividere ciò che si è e che si può diventare e includere le imperfezioni degli altri nelle proprie vicendevolmente possono abbattere qualsiasi tipo di barriera..