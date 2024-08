Il Premio Metastasio conferito al professore Leone Melillo di Uniparthenope Il sindaco di Napoli ha sottolineato l'importanza del lavoro di collaborazione accademica

Oltre due ore di intrattenimento per più di 200 persone che hanno gremito piazza Spinelli per la quarta edizione del Premio Metastasio, condotto dalla speaker di Radio Kiss Kiss Adriana Petro. L’atteso ospite d’onore della serata, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha dovuto salutare il pubblico di Scalea tramite un videomessaggio.

Il professore Leone Melillo dell’Università di Napoli, ha ricevuto il Premio Metastasio, edizione 2024, con la formula “encomio Gregorio Caloprese”, per una ricerca sul tema “Gregorio Caloprese fra politica, pedagogia ed educazione”.

In questa circostanza è stato possibile soffermarsi sul “Patto di Amicizia e Collaborazione tra il Comune di Napoli e il Comune di Durazzo”, che si è avvalso – come ha evidenziato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – del contributo determinante del professore Leone Melillo e dell’ambasciatore di Albania in Italia. Queste attività saranno sottoposte anche all’attenzione di Elodie, nella sua qualità di ambasciatrice di Save the Children.

L’attenzione si è soffermata, quindi, sulla “collaborazione accademica, su temi di interesse comune, finalizzata al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, allo sviluppo ed alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti”.

I saluti finali con l’appuntamento alla quinta edizione sono stati il preludio ad un lavoro che partirà subito dopo l’estate per mantenere alto il livello dell’evento e portarlo ad assumere sempre maggiore rilievo nel panorama degli eventi culturali regionali e nazionali.