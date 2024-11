Pompei Capitale della Cultura 2027: sfilano 100 sindaci La città è pronta a mettersi in gioco puntando sulle sue ricchezze culturali e artistiche

Pompei Capitale Italiana della Cultura 2027, in campo 100 sindaci, con la fascia, che in supporto alla candidatura, a partire dalle ore 10.30 hanno sfilato per le strade della cittadina fino a raggiungere il teatro “Di Costanzo-Mattiello”, presso l'istituto Bartolo Longo di via Sacra 37, per siglare il protocollo di intesa. La città è pronta a mettersi in gioco, puntando sulle sue ricchezze culturali e artistiche.

"Abbiamo esteso le nostre richieste per il supporto a questa candidatura a più Comuni: tutta la Costa, i Monti Lattari fino a Marina di Camerota" aveva chiarito il primo cittadino di Pompei, Carmine Lo Sapio, continuando: "Ad essere coinvolte sono la città moderna, gli Scavi e il Santuario, le tre realtà che, lavorando in sinergia, possono garantire la riuscita di quella che a noi, in questo momento, appare un'impresa".