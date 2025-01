Napoli: Primo calendario al mondo di Pulcinella umano L'iniziativa geniale di Angelo Iannelli

Il primo calendario al mondo che valorizza Pulcinella non poteva che nascere a Napoli a pensarci è stato nell’anno 2020 il creativo e geniale attore Angelo Iannelli, interpetre della maschera simbolo di (Napoli e Acerra) il quale nel corso degli anni è riuscito a dargli un volto sociale e culturale.

L’idea è stata quella di valorizzare non solo la maschera più famosa al mondo, ma anche i posti e i simboli più caratteristici.

Dopo il successo delle passate pubblicazioni del calendario, richiesto in: Giappone, Usa, Germania e diverse regioni d’Italia. L’attore e scrittore (Ambasciatore del Sorriso) continua a regalarci momenti di spensieratezza e allegria con il suo personaggio.

Il progetto è stato curato minuziosamente in stile settecentesco, con bellissimi scatti effettuati dal fotografo Vincenzo Burrone a Napoli sul lungomare, al centro storico, a San Gregorio Armeno a Posillipo e al Museo di Pulcinella di Acerra con strumenti tipici del tempo, dove si evidenzia la sua fame con scatti con : la pizza, i maccheroni, i formaggi e un buon bicchiere di vino.

Partner del calendario l’associazione Vesuvius Aps. L’obbiettivo di Iannelli è quello di far ricordare Pulcinella non come un simbolo fallico, ma come un “Super Eroe “che valorizza ogni luogo e prodotto con la sua ironia e il suo sorriso.

Un calendario portafortuna da appendere a casa e negli uffici per la gioia di adulti e bambini. Un progetto che vuole sostenere Pulcinella per la nomina di patrimonio Unesco come bene immateriale.