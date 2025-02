Casalnuovo, inaugurata la Sala Teatro Pasolini: un nuovo spazio per la cultura Un’opportunità per i giovani dell’area metropolitana di esprimere la loro creatività

Un nuovo punto di riferimento per il teatro e la cultura nell’area Nord di Napoli: è stata inaugurata oggi la Sala Teatro Pasolini a Casalnuovo, alla presenza del sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e del sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.

Situata all’interno del Centro Polifunzionale “Pier Paolo Pasolini” in via Fausto Coppi, la nuova struttura è stata realizzata con un investimento di oltre 500mila euro da parte della Città Metropolitana, a cui si aggiungono 83mila euro del Comune. L’auditorium, completamente riqualificato, dispone di 200 posti a sedere ed è accessibile a persone con disabilità.

“Un’opportunità per i giovani dell’area metropolitana di esprimere la loro creatività”, ha dichiarato Manfredi. Il Sindaco Pelliccia ha sottolineato come la Sala diventerà un punto di riferimento per le compagnie teatrali locali, che potranno utilizzarla gratuitamente.

L’intervento ha reso la struttura moderna ed efficiente: nuovi arredi, impianti di acustica, illuminazione a LED, condizionamento e pannelli fotovoltaici. Presenti all’inaugurazione anche studenti e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito al primo spettacolo nella nuova Sala.

