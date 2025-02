Pomigliano d’Arco ricorda Vittorio Imbriani: successo per Le Novelle Popolari Fondazione Officina delle Culture con il patrocinio morale dell'Università Federico II

Grande partecipazione alla Biblioteca Comunale Imbriani-Poerio di Pomigliano d’Arco per la presentazione del secondo volume de I quaderni di Vittorio Imbriani, intitolato Le Novelle Popolari, arricchito dalle illustrazioni dell’artista Christophe Mourey. L’evento, organizzato dalla Fondazione Officina delle Culture con il patrocinio morale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II, ha offerto un’importante occasione per approfondire la letteratura popolare italiana e riscoprire l’opera di un autore spesso sottovalutato.

Vittorio Imbriani (Napoli, 1840) è stato uno scrittore, filologo e patriota italiano, noto per il suo impegno nella riscoperta della tradizione narrativa popolare. La sua produzione, tra romanzo storico e racconto fantastico, si distingue per uno stile ricercato e sperimentale, con un forte interesse per il folklore e i dialetti regionali e perciò appartenente alla corrente di “realismo magico”. Tra le sue opere più importanti figurano proprio Le Novelle Popolari e Il Mondo Illustrato.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, il docente di filologia della letteratura italiana presso l’Università Federico II di Napoli, Vittorio Celotto, e il presidente della Fondazione Officina delle Culture, Francesco Cristiani. A coordinare il dibattito è stata Margherita Romano, vicepresidente della Fondazione, mentre le letture sono state affidate alla voce del professore Massimo Maraviglia.

L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare l’angolo lettura “Gigia Rosnati”, uno spazio dedicato alla promozione della lettura e alla creazione di un punto di incontro tra cittadini e libri.

Daria Romano