Napoli: dal sesso all’eutanasia con lo sguardo di un sacerdote il 28 marzo presentazione “Il fuorilegge. Gesù, un Dio senza religione” di don Andrea Pio Cristiani

Il Paradiso esiste? E l'Inferno? Andare a messa serve? E il sesso è un peccato? Per rispondere alle domande che credenti e laici si fanno e gli fanno, don Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, invita a riscoprire il messaggio originario di Gesù, senza tabù, preconcetti e precetti. Lo fa insieme al giornalista Giampaolo Grassi nel libro “Il fuorilegge. Gesù, un Dio senza religione” (ed. Castelvecchi, p.112, 15 euro).

Il libro sarà presentato venerdì 28 marzo alle 18 alla Libreria Raffaello (via Michele Kerbaker 35, Napoli).

Alla luce di oltre 50 anni di studi e riflessioni sulla Bibbia e, nel ruolo di parroco, di confronto quotidiano con i fedeli, don Cristiani ci restituisce lo spirito dei Vangeli: "Sono una provocazione unica, perché Gesù ha liberato la religione dalla religione” afferma.

Il principio guida è: «Il divino sta in tutto ciò che è finalizzato alla felicità dell’uomo».

Nelle pagine del libro, curato da Grassi, don Cristiani affronta i temi della contemporaneità – sesso, eutanasia, aborto – da una prospettiva religiosa innovativa, che invita la Chiesa a riprende l'insegnamento di Gesù, affondandosi la sua testimonianza di accoglienza e comprensione, amore per l’umanità, senza distinzioni.

Bio

Andrea Pio Cristiani, parroco di Fucecchio, ha studiato filosofia a Parigi e teologia a Pisa. È stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 1974 e nello stesso anno ha fondato il Movimento Shalom. Nel 2003, Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato suo Cappellano d’Onore con il titolo di Monsignore. Nel 2010 è stato nominato membro del Comitato scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo in Terra Santa. Nel 2011 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari.

Giampaolo Grassi è giornalista parlamentare Ansa, ha pubblicato “Il Movimento Shalom. La storia, gli ideali, le attività (Emi), “Processo alla trattativa Stato-mafia. Tre procure, tre verità” (Mauro Pagliai Editore), “Commedianti. Andreotti, Berlusconi e la mafia” (Epoké), la biografia “Francesco Binfarè” (Mandragora).