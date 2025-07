Torre del Greco: dopo anni di silenzio torna la rassegna Cinema sotto le stelle L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

Dopo anni di silenzio, la rassegna “Cinema sotto le stelle” torna a illuminare le notti sotto al Vesuvio nella suggestiva cornice degli ex Molini Meridionali Marzoli, già trasformato in occasione della festa dei quattro altari in un luogo d’incontro, cultura e comunità.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e promossa dal settore Cultura dell'ente (dirigente Gaetano Camarda), si inserisce nel quadro della campagna nazionale “Cinema Revolution 2025” promossa dal Ministero della Cultura, che punta a riportare il pubblico davanti al grande schermo, rendendo l’esperienza cinematografica accessibile e popolare. Il biglietto per i film italiani e europei - come previsto dalle case di distribuzione per i film in corso di programmazione - costerà solo 3,50 euro (5 euro solo per tre titoli prodotti negli Stati Uniti), mentre l’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità.

«È un’iniziativa che va oltre la semplice proiezione cinematografica - sottolinea il sindaco Luigi Mennella - È un’occasione per restituire alla comunità spazi di socialità, cultura e partecipazione, all’interno di un contesto storico e urbano come quello degli ex molini Meridionali Marzoli, che si conferma punto di riferimento per la rinascita culturale della città»

La programmazione - completamente incentrata su pellicole nelle sale tra le fine del 2024 e il primo scorcio del 2025 - partirà venerdì 25 luglio per concludersi domenica 31 agosto.

Si comincia con Parthenope, un film firmato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino che è quasi un canto alla città di Napoli e alla vita che sa essere dolce e spietata allo stesso tempo. Si prosegue il 26 con “Dove osano le cicogne”, che mescola surrealtà e ironia senza prendersi troppo sul serio. E poi domenica 27 c’è “30 notti con il mio ex”, storia agrodolce che ha il coraggio di mescolare i sentimenti veri con una risata a denti stretti.

Agosto porta con sé il rombo dei motori di Formula 1, il mondo digitale di Minecraft e una commedia lucida come “E poi si vede”, che ci fa ridere di ciò che ogni giorno ci appesantisce.

Nel cuore dell’estate arriva Diamanti, che tocca nervi scoperti, seguito da “Buffalo Kids”, un’avventura dal sapore vintage, e da “Il giurato n° 2”, dove tensione e ambiguità si rincorrono senza tregua.

A chiudere la rassegna, tre titoli capaci di accontentare la voglia di epica e spettacolo: “La città proibita”, una favola visiva tra passioni e imperi; “Jurassic World”, dove il brivido ha ancora il fascino dei grandi classici; Superman, perché in fondo abbiamo tutti bisogno di credere ancora negli eroi.