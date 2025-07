Geolier annuncia nuova data al Maradona nel 2026 Seconda data nello stadio cittadino dopo che la prima ha registrato subito il soldout

Durante la seconda delle due date evento nell'Ippodromo di Agnano, Geolier ha annunciato un nuovo live per il tour degli stadi previsto nel 2026: una seconda data al 'Maradona' di Napoli per il 27 giugno, dopo quella del 26 andata subito soldout. Per l'artista quello del 2026 è il primo tour negli stadi che prevede concerti il 13 giugno a San Siro (Milano), il 19 giugno all'Olimpico (Roma) e il 23 giugno al 'Franco Scoglio' (Messina) prima del, doppio, gran finale nella sua città.