A Tiziana D’Angelo la delega del Direttore generale Musei Massimo Osanna, alla reggenza del Palazzo Reale di Napoli

La direttrice del Parco archeologico di Paestum subentra a Paola Ricciardi recentemente nominata Soprintendente ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli

Napoli, 1°agosto 2025 – Al Palazzo Reale di Napoli è avvenuto oggi il passaggio di consegne tra Paola Ricciardi e Tiziana D’Angelo, che attualmente dirige il parco archeologico di Paestum e Velia.

La delega è stata affidata mediante decreto, emanato nella serata di mercoledì, dal Direttore generale Musei prof. Massimo Osanna che ha assunto la direzione dell’Istituto da novembre 2024.

A seguito dell’incarico dell’architetto Ricciardi, designata Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, è risultata necessaria una nuova nomina.

La direttrice D’Angelo, archeologa, in attesa del bando che assegnerà la direzione del museo, si occuperà della gestione ordinaria delle attività amministrativa e contabile del Palazzo Reale e del coordinamento delle funzioni delegate al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione del Palazzo Reale di Napoli, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuità dell’attività amministrativa e contabile e l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi.

L’incarico prevede la gestione del Palazzo Reale di Napoli, ma anche della dimora storica Villa Pignatelli che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e il Museo delle Carrozze.

"Accolgo la delega temporanea alla direzione del Palazzo Reale di Napoli con estremo orgoglio ed entusiasmo. – ha dichiarato la direttrice D’Angelo - Sia nella sede di Palazzo Reale sia in quella di Villa Pignatelli sono in corso numerosi progetti di manutenzione, restauro e valorizzazione, e mi impegnerò affinché procedano e siano portati a termine nei tempi stabiliti.

Si tratta di un anno particolarmente intenso per Napoli, con le celebrazioni per i 2500 anni della città, che ha offerto e continuerà a presentare occasioni per valorizzare e promuovere le straordinarie collezioni di questo istituto. Ho avuto modo di confrontarmi con il Direttore Generale Avocante, Professor Massimo Osanna, e con la precedente Direttrice delegata, Arch. Paola Ricciardi, sulle progettazioni in corso e non vedo l’ora di incontrare l’intera squadra di Palazzo Reale”.