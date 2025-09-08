"Gli ozi di Ercole", si alza il sipario sul festival del Parco archeologico

di Mario Pepe
Il Parco Archeologico di Ercolano presenterà giovedì la quinta edizione de Gli Ozi di Ercole. Subito dopo, alle 20, prenderà il via la prima serata con “Titono e la Sibilla. Narrazioni mitiche delle metamorfosi corporee” (Cristiana Franco e Imma Villa), seguita alle 21:30 dal concerto “Linha de Passe” con Maria Pia De Vito, Roberto Taufic e Roberto Rossi.
Il festival, quest’anno dedicato al tema “Corpo mitico”, si terrà da giovedì a sabato nella suggestiva cornice dell’Antica Spiaggia del Parco Archeologico di Ercolano, con un programma che intreccia mito, teatro e musica. Venerdì alle 20:00 e 21:30 – Storie di tempeste e naufragi con Sonia Bergamasco e Gennaro Carillo + Corpo, umano con Vittorio Lingiardi, Federica Fracassi, regia di Gianni Forte.
Sabato, sempre agli stessi orari del giorno precedente – Dioniso al muro con Laura Pepe e Francesco Sirano + concerto di Roberto Colella con Arcangelo Michele Caso.