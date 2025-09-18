Torre del Greco, fino a fine mese prosegue la rassegna "Voci d'autunno" La città capitale del jazz

di Mario Pepe

Prosegue con successo la rassegna musicale Voci d’Autunno Jazz Festival, in programma fino alla fine del mese negli spazi all’aperto degli ex molini meridionali Marzoli. Domani sarà la volta di Mauro Ottolini, ambasciatore della musica italiana nel mondo, che negli anni ha collaborato con figure di spicco del jazz internazionale come Enrico Rava, Kenny Wheeler, Dave Douglas, Stefano Bollani e Carla Bley, e che, con il progetto in programma al festival di Torre del Greco, dal titolo Nada Mas Fuerte, omaggerà le grandi compositrici del Novecento (Chavela Vargas, Omara Portuondo, Amalia Rodriguez e Maria Gréver). Sul palco, insieme a lui, un ensemble di alto livello: Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Valerio Galla (percussioni) e Gaetano Alfonsi (batteria).

Sabato, invece, ad esibirsi agli ex molini meridionali Marzoli, presentando il progetto “In jazz”, sarà Nino Buonocore, l’artista che negli anni Ottanta è salito alla ribalta nel panorama della musica leggera italiana, firmando brani che hanno segnato la storia (uno su tutti, Scrivimi). Il cantautore napoletano ha scelto di reinterpretare il proprio catalogo in chiave jazzistica, accompagnato da una band d’eccezione: Pino Tafuto al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria e due special guest di caratura internazionale, Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba. Buonocore porterà la propria musica sul palco rinnovandola e vestendo le melodie con le vibrazioni e gli swing tipici del jazz.