De Giovanni a sostegno della candidatura di Bacoli capitale della cultura “E' un posto meraviglioso ricco di arte, archeologia e cultura”

“È un posto meraviglioso, bellissimo e ricco di arte, archeologia e cultura”. Così lo scrittore Maurizio De Giovanni intervenuto a sostegno della candidatura di Bacoli Capitale Italiana della Cultura per il 2028.

In un video pubblicato sui social dal sindaco Gerardo Josy Della Ragione il famoso scrittore invita a tifare per la città flegrea. “Forza Bacoli”, dice De Giovanni. Parole particolarmente apprezzata dal sindaco, che continua a registrare il sostegno di numerosi artisti oltre a quello di altri comuni campani e italiani.

Della Ragione: emozionano le parole di De Giovanni

“Sono parole che emozionano – scrive il primo cittadino di Bacoli - e che il caro amico Maurizio ha voluto utilizzare per la nostra terra. Se lo dice lui, c’è davvero da crederci. Vi invito a diffondere, a condividere questo video così carico di energia. Maurizio De Giovanni è da decenni uni dei volti più noti nella cultura meridionale ed italiana. Un orgoglio napoletano, nel mondo intero. Siamo fieri di averti al nostro fianco. Bacoli è un angolo di paradiso cercato da chiunque abbia bisogno di vivere un tempo di felicità, relax, gioia. Forza Bacoli. Insieme, siamo fortissimi. Un passo alla volta”.