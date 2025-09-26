Il festival internazionale del cinema di Pompei incontra la Cina Un nuovo capitolo del suo percorso con la mostra "Identità rivelata"

Mario Pepe

Dopo il successo della prima edizione di giugno 2025, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, apre un nuovo capitolo del suo percorso con la mostra “Identità Rivelata”, Il Cinema come memoria, sguardo e futuro, Visioni d’Italia e Cina in dialogo attraverso il Festival Internazionale del Cinema di Pompei In programma domani a Roma in via degli Scipioni 241, la mostra è realizzata in collaborazione con il gruppo editoriale Guang Hua Cultures & Media e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.

L'iniziativa conferma la vocazione del festival a costruire ponti culturali e a trasformare il cinema in un linguaggio universale, capace di custodire memoria e identità. La serata sarà inaugurata da un talk con: Annarita Borelli, presidente e ideatrice del Festival Internazionale del Cinema di Pompei; Enrico Vanzina, direttore artistico del Festival; Lucia King, presidente della Soong Ching Ling Foundation of Italy; Liliana Liao, referente di Associna Lazio e del Coordinamento Arte Cultura Accademia, docente presso SSML San Domenico ed editor presso la Fao.

Curata da Annarita Borelli, la mostra accompagnerà i visitatori in un percorso che intreccia immagini, installazioni e materiali che hanno accompagnato e sono identificativi con la concettualistica del Festival di tutelare l’identità culturale, attraverso il cinema in dialogo con la cultura cinematografica cinese.

Simbolo dell’iniziativa sarà anche la scultura del Fauno Ritrovato, opera dello scultore Domenico Sepe, emblema di resilienza culturale e dialogo tra antico e contemporaneo, ma soprattutto simbolo della nascita del Festival.