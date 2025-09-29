Opere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in mostra in Cina “Dialogue with Pompeii” al West Lake Museum di Hangzhou

Dal 30 settembre 2025, il West Lake Museum di Hangzhou ospita la mostra “Dialogue with Pompeii. Masterpieces from the National Archaeological Museum of Naples”, inaugurata dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’8 marzo 2026, offrendo un’importante occasione per conoscere da vicino il patrimonio archeologico di Pompei.

Collaborazione tra Napoli e Hangzhou

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il West Lake Museum, due istituzioni di rilievo nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali. La mostra vuole approfondire il legame storico e archeologico tra il Lago dell’Ovest di Hangzhou, simbolo di bellezza paesaggistica nella tradizione cinese, e la città di Pompei, celebre per le sue straordinarie testimonianze archeologiche.

Una collezione di oltre 100 reperti

L’esposizione comprende oltre 100 reperti provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra cui: Affreschi; Sculture; Oggetti in vetro, metallo e ceramica.

Grazie a questa ricca collezione, i visitatori possono rivivere il fascino storico dell’antica città di Pompei e scoprire le più recenti scoperte archeologiche effettuate negli scavi.

Celebrazioni per il ventennale del West Lake Museum

La mostra si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale della fondazione del West Lake Museum e rappresenta un’occasione unica di dialogo culturale tra Italia e Cina, valorizzando il patrimonio artistico e archeologico partenopeo a livello internazionale.