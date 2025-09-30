Manfredi consegna una targa a Domenico Formato, interprete di Capuozzo Il film dedicato al partigiano protagonista delle quattro Giornate

Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il sndaco di Napoli Gaetano Manfredi ha consegnato una targa a Domenico Formato, interprete del giovane partigiano Gennarino Capuozzo nel celebre film di Nanny Loy dedicato alle Quattro Giornate di Napoli .

Il riconoscimento celebra il contributo di Formato alla memoria collettiva della città, attraverso un volto che ha saputo incarnare la dignità e il sacrificio del popolo napoletano nella lotta per la libertà.

“Con questa targa – ha dichiarato il sindaco Manfredi – rendiamo omaggio non solo all’attore, ma al simbolo di una generazione che ha combattuto per i valori democratici. Gennarino Capuozzo è un’icona della resistenza napoletana, e Domenico Formato ne ha custodito l’immagine con rispetto e autenticità”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria storica cittadina, in vista delle celebrazioni per l’anniversario delle Quattro Giornate. Erano presenti il consigliere comunale Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, il sindaco di Apollosa (città natìa di Domenico Formato), Danilo Parente e Gaetano Bonelli, curatore della Mostra "Le Quattro Giornate di Napoli, la rivolta che portò al riscatto del popolo napoletano", all’interno della quale, tra i vari cimeli, c’è l’elmetto originale indossato da Domenico Formato nel film di Nanny Loy.