A Nola torna "Autunno Napoletano": via alla seconda edizione Venerdì il via con la scrittrice Pucci Romano. Viaggio itinerante tra libri, arte e memoria

"Dopo il successo della prima edizione, torna con nuova linfa e un programma ancora più coinvolgente "Autunno Napoletano", la rassegna culturale ideata e promossa dall’Associazione Scenart di Nola presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano, in sinergia con il Caffè Letterario della Mondadori ed il prezioso supporto delle associazioni cittadine (Meridies, Archeoclub Nola, Fidapa Nola, lo Scrigno dell'Essere, Proloco Nola città d'Arte, Amiamola, Lions e Leo Club Nola Host Giordano Bruno, Cif di Cimitile). Un vero e proprio percorso culturale itinerante, che prenderà il via venerdì 3 ottobre e animerà per tutto l’autunno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città bruniana, tra cui il Museo Archeologico, la Sala del Mutilato e altri spazi simbolici del centro storico": si legge nella nota.

Ad inaugurare la rassegna sarà la scrittrice e dermatologa di fama internazionale Pucci Romano, voce autorevole sui temi della salute, della bellezza consapevole e della sostenibilità, che incontrerà il pubblico per presentare il suo libro "La soluzione". L'appuntamento è alle ore 17.30 di venerdì 3 ottobre nella Sala del Mutilato di via Fonseca. A dialogare con l'autrice la giornalista Autilia Napolitano, direttore dello store nolano e presidente dell'associazione Scenart mentre i saluti sono affidati all'assessore alla cultura del comune di Nola, Felice Maggio, e alla presidente dell'associazione "Lo Scrigno dell'Essere", Nancy Romano. "Autunno Napoletano" non è solo una rassegna, ma un invito collettivo a riscoprire il piacere del confronto, della narrazione e dell’identità culturale - spiega Autilia Napolitano -. Vogliamo trasformare la città in un laboratorio permanente di idee, dove arte, storia e attualità si intrecciano nel segno della partecipazione condivisa. Insieme per una cultura viva".

Il cartellone degli eventi proseguirà giovedì 9 ottobre in libreria con il giornalista Salvatore Biazzo; venerdì 10 invece ospite presso lo store di piazza Marconi lo scrittore e regista napoletano Massimiliano Virgilio. Mercoledì 15 focus dedicato a Giancarlo Siani, a 40 anni dalla morte. Un evento quest'ultimo patrocinato dall'ordine dei giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli e promosso insieme al museo storico archeologico di Nola diretto da Giacomo Franzese dove si svolgerà la manifestazione. Presenti tra gli altri Paolo Siani e il giornalista Pietro Perone.

A chiudere gli appuntamenti di ottobre lo scrittore Alberto D'Erasmo giovedì 23 ottobre, ospite della libreria".