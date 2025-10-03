Teatro San Carlo: Tribunale respinge ricorso Manfredi Contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come soprintendente della Fondazione

Il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come soprintendente della Fondazione del Teatro di San Carlo, decisa dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la scorsa estate. Manfredi ha impugnato la delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo, il Cdi, della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, del 26 agosto con cui i consiglieri avevano stabilito di confermare la nomina di Macciardi. Il giudice Marco Pugliese, come si legge nel provvedimento che LaPresse ha potuto visionare, scrive che "non si ravvedono ragioni per cui i consiglieri che hanno votato per la delibera impugnata si sarebbero dovuti trovare in conflitto di interesse con l'obbligo di astenersi" dal voto "perché continuavano a ribadire posizioni già manifestate".