IA nelle scuole: a Napoli il primo summit internazionale, studenti protagonisti Valditara: "Città sarà motore confronto sull'intelligenza artificiale"

Cinque giorni di summit nel cuore di Napoli Oltre trecento ore di formazione, più di seimila tra studenti, docenti e personale scolastico partecipanti, con delegazioni provenienti da oltre 40 Paesi del mondo. Sono questi i numeri di NextGen AI, il summit internazionale sull'intelligenza artificiale nelle scuole in programma fino al 13 ottobre a Napoli, promosso dal ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del campus itinerante Scuola Futura.

"La presenza di 40 Paesi del mondo ci onora - ha detto il ministro Giuseppe Valditara - e testimonia il successo di questa iniziativa, nata dal dialogo con gli studenti: in seimila saranno con noi, insieme ai loro docenti. Questa è una festa di tutta la scuola, e non solo della scuola italiana. Ci sarà un protagonismo dei giovani, ma anche dei loro insegnanti: Napoli diventa il motore del confronto internazionale sull'intelligenza artificiale". Cinque i punti della città coinvolti - piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Maschio Angioino e Stazione Marittima -, luoghi dove sono state posizionate 35 stazioni e installazioni interattive per sperimentare applicazioni AI in presenza, e dove si terranno sessioni formative, laboratori didattici e tanto altro. Sono oltre 50 le aziende e stratup tecnologiche presenti e più di 280 i formatori e mentor coinvolti nella conduzione delle attività formative e laboratoriali.