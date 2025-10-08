Libri, a Napoli si presenta "I giorni di Lennon, da musicista a leggenda" L'appuntamento è per domani, giovedì 9 ottobre, alle 18, alla Fondazione Pietà de' Turchini

Nell'ottantacinquesimo anniversario della nascita di John Lennon la città di Napoli ospita la prima presentazione nazionale del libro "I giorni di Lennon Da musicista a leggenda" (Diarkos) di Michelangelo Iossa. L'appuntamento è per domani, giovedì 9 ottobre, alle 18, alla Fondazione Pietà de' Turchini, in via Santa Caterina da Siena, 38. Modera l'incontro con l'autore Donato Zoppo, giornalista e scrittore. Presente Mariafederica Castaldo, presidente e direttrice artistica della Fondazione Pietà de' Turchini. Gli ultimi anni di vita di John Lennon, l'artista più influente del Novecento, come non sono mai stati narrati.

La vita del musicista inglese viene raccontata sullo sfondo di New York, scrutata attraverso le finestre di un condominio di lusso. Iossa racconta il leggendario songwriter di Liverpool in un agile volume arricchito delle interviste esclusive a Yoko Ono, Sean Lennon e Julian Lennon, nonché di un aggiornato e interessante approfondimento sulla storia che si cela dietro il mosaico Imagine dedicato a Lennon e collocato nell'area Strawberry Fields di Central Park: il mosaico venne donato dalla Città di Napolial City Council di New York nei primi anni Ottanta, grazie alla virtuosa e sinergica collaborazione tra Giuseppe Castaldo, allora presidente dell'Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo del Comune di Napoli, e del sindaco di Napoli Maurizio Valenzi.