Venerdì 17 ottobre alle ore 18, nell'ambito della rassegna Piano City NAPOLI 2025, allo Studio Federica Gioffredi in via del Parco Margherita, 24 a NAPOLI, il pianista e compositore Sergio Forlani presenta il concerto "From Liverpool to New Orleans (through Naples)", un viaggio sonoro che attraversa confini e identità musicali: dai Beatles al jazz americano, passando per la linfa creativa del Mediterraneo. Un concerto che diventa narrazione visiva e spirituale, grazie alla partecipazione della fotografa Federica Gioffredi, le cui immagini accompagneranno la performance. Il racconto narrativo e poetico dell'evento è affidato alla scrittrice e giornalista musicale Manuela Ragucci, che curerà lo storytelling del progetto.
Piano City Napoli 2025, Sergio Forlani dai Beatles al jazz
Appuntamento venerdì 17 ottobre al Parco Margherita
Napoli.