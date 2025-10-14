Piano City Napoli 2025, Sergio Forlani dai Beatles al jazz Appuntamento venerdì 17 ottobre al Parco Margherita

Venerdì 17 ottobre alle ore 18, nell'ambito della rassegna Piano City NAPOLI 2025, allo Studio Federica Gioffredi in via del Parco Margherita, 24 a NAPOLI, il pianista e compositore Sergio Forlani presenta il concerto "From Liverpool to New Orleans (through Naples)", un viaggio sonoro che attraversa confini e identità musicali: dai Beatles al jazz americano, passando per la linfa creativa del Mediterraneo. Un concerto che diventa narrazione visiva e spirituale, grazie alla partecipazione della fotografa Federica Gioffredi, le cui immagini accompagneranno la performance. Il racconto narrativo e poetico dell'evento è affidato alla scrittrice e giornalista musicale Manuela Ragucci, che curerà lo storytelling del progetto.