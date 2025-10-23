Leone Melillo: didattica a distanza, in caso di occupazione istituti scolastici

Lo dichiara il docente universitario campano

Napoli.  

Il diritto allo studio di alcuni istituti scolastici viene negato da pochi studenti, che li occupano. 
Senza contrapporre diritti e doveri, in un difficile bilanciamento, sarebbe preferibile prevedere, in questo caso, la didattica a distanza.

Penso anche in questo caso, al "diritto dell'eccezione". Lo dichiara il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli - Università di San Isidro).

La bella notizia

Leone Melillo,nato a Napoli, il 6 maggio 1970, è stato nominato, con Delibera Rettorale n. 060/2025, Professore Associato per il secondo semestre del 2025, nel corso di laurea "Pensiero Politico I" del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale presso la Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di San Isidro "Dr. Plácido Marín".

 

