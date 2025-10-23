Leone Melillo: didattica a distanza, in caso di occupazione istituti scolastici

Il diritto allo studio di alcuni istituti scolastici viene negato da pochi studenti, che li occupano.
Senza contrapporre diritti e doveri, in un difficile bilanciamento, sarebbe preferibile prevedere, in questo caso, la didattica a distanza.
Penso anche in questo caso, al "diritto dell'eccezione". Lo dichiara il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli - Università di San Isidro).
La bella notizia
Leone Melillo,nato a Napoli, il 6 maggio 1970, è stato nominato, con Delibera Rettorale n. 060/2025, Professore Associato per il secondo semestre del 2025, nel corso di laurea "Pensiero Politico I" del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale presso la Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di San Isidro "Dr. Plácido Marín".