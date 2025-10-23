"NAPOLITUDINE", il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile Appuntamento venerdì 31 ottobre nell'Antisala dei Baroni al Maschio Angioino

Venerdì 31 ottobre alle ore 16.00 nei suggestivi spazi dell' Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, sarà aperta al pubblico, la mostra "NAPOLITUDINE". Il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile a cura di Maria Corbi. Alla presentazione prenderanno parte insieme alla curatrice, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la Direttrice artistica Napoli2500 Laura Valente, Dario Gentile - Archivio Luigi Gentile e Antonella Graziano di Trenitalia. Il progetto espositivo che resterà visibile fino al 02 dicembre, gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ed è organizzato nell’ambito delle celebrazioni di Napoli2500.