Napoli, al Museo Madre il progetto di inclusione "Equal" ADCI e Regione Campania contro gli stereotipi di genere

Equal, il progetto firmato ADCI - Art Directors Club Italiano, che dal 2017 promuove l'inclusività nella comunicazione e combatte gli stereotipi di ogni genere, arriva per la prima volta a Napoli. Organizzato congiuntamente da ADCI e dalla Regione Campania, l'evento si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 16, al Museo Madre, in via Settembrini 79. Quello di oggi, spiega una nota ADCI, è "un appuntamento simbolico e necessario: portare Equal a Napoli significa aprire un nuovo spazio di dialogo in un territorio ricco di energia creativa e desideroso di protagonismo culturale, ma spesso lontano dai centri decisionali dell'industry.

L'inclusione non è solo un valore: è un'urgenza che parte anche (e soprattutto) dalla possibilità di essere ascoltati, rappresentati, presenti. E Napoli, con la sua storia, le sue contraddizioni e la sua forza visionaria, è il luogo perfetto per amplificare questo messaggio. Equal è il programma che, anno dopo anno, ha ampliato la propria missione: da premio speciale all'interno degli ADCI Awards a piattaforma culturale, spazio di dibattito e azione concreta per una comunicazione più equa, rispettosa e rappresentativa".

"Per la prima volta siamo a NAPOLI con il progetto Equal - commenta Stefania Siani, presidente di ADCI - un traguardo significativo che segna l'estensione della nostra missione di promozione dell'inclusione e dell'uguaglianza anche nel Sud Italia". "Agire ogni giorno, riscrivere le narrazioni, cambiare i punti di vista: questa è l'inclusione. Noi creativi abbiamo il potere di generare cultura, e Napoli è il luogo perfetto per farlo accadere", aggiunge Angela Pastore, consigliera ADCI con delega ai Locals e Ambassador Campania e organizzatrice dell'evento. L'evento sarà strutturato in due momenti: Equal Opportunities: alle 16 nella biblioteca del museo, ci sarà un momento dedicato ai giovani che potranno entrare in contatto con le aziende presenti in una sorta di speed date lavorativo; a seguire, alle 17, Equal Conference l'incontro principale dedicato al progetto Equal, dove ADCI racconterà il percorso di Equal, da come è nato a come si è evoluto.

"Sarà la prima volta che portiamo Equal a Napoli, con un intero pomeriggio dedicato alla condivisione di esperienze, idee e prospettive sul tema dell'uguaglianza. Più continuiamo a portare Equal in giro per l'Italia, e oltre, più ci avviciniamo al giorno in cui non ci sarà più bisogno di parlarne, perché sarà finalmente una realtà", conclude Valentina Amenta, consigliera ADCI con delega Equal. Sul palco si susseguiranno: Armida Filippelli, assessora Formazione Professionale della Regione Campania; Angela Pastore, consigliera ADCI con delega ai Locals e Ambassador Campania e organizzatrice dell'evento; Stefania Siani, presidente ADCI e co founder Equal; Mirco Pagano, Team EQUAL; Fabrizia Marchi, rappresentante UNA; Marina Manfredi, brand director Peroni Family. Verrano inoltre presentati i vincitori del Premio Equal 2024: Karim Bartoletti, Partner/Executive Producer Indiana production e èresidente di CPA e Martina Fuga, presidente Coordown e partner Kopernica.