"NAPOLITUDINE", Il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile Inaugurazione venerdì 31 ottobre ore 16.00

Venerdì 31 ottobre alle ore 16.00 nei suggestivi spazi dell' Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, sarà aperta al pubblico, la mostra "NAPOLITUDINE". Il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile a cura di Maria Corbi. Alla presentazione prenderanno parte insieme alla curatrice, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la Direttrice artistica Napoli2500 Laura Valente, Dario Gentile - Archivio Luigi Gentile e Antonella Graziano di Trenitalia. Il progetto espositivo che resterà visibile fino al 02 dicembre, gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ed è organizzato nell’ambito delle celebrazioni di Napoli2500.