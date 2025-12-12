Napoli, torna il Premio Ponticelli: riconoscimento a Marisa Esposito Le potenzialità di un popoloso quartiere ricco di storia ed energie positive

Torna il "Premio Ponticelli" che esalta l’impegno di personaggi del mondo della cultura, dell’arte, del volontariato, dello sport e delle istituzioni che, con il loro operato, hanno messo in risalto le potenzialità di Ponticelli, popoloso quartiere della zona orientale di Napoli ricco di storia ed energie positive.

Per il 2025 il riconoscimento è stato attribuito a Marisa Esposito, presidente dell'associazione N:EA (Napoli: Europa Africa) "per aver promosso, con impegno e passione, il dialogo interculturale e l'integrazione attraverso progetti di inclusione scolastica e sociale, avviati nei quartieri dell'area orientale di Napoli. Per aver sempre favorito, nel corso della sua esperienza lavorativa, la crescita e lo sviluppo di potenzialità disperse nei soggetti più fragili. Per aver contribuito, con la propria attività politica e di volontariato a promuovere il dialogo Europa - Africa e a contrastare le diverse forme di emarginazione delle comunità più deboli".

Queste le motivazioni scelte da Arci Movie, Casa del popolo Ponticelli, Il Quartiere Ponticelli e TerradiConfine, le associazioni che promuovono il premio nato nel 2017. Alla Esposito sarà donata una scultura d'arte contemporanea realizzata dall'artista Vincenzo Rusciano, docente alle Accademie di Belle Arti di Napoli e di Foggia, le cui opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, italiane ed estere.

La cerimonia di consegna del Premio Ponticelli avverrà giovedì 18 dicembre 2025 alle 17:30 alla Casa del Popolo (corso Ponticelli 26). Intervengono Alessandro Fucito, presidente VI Municipalità di Napoli; la dirigente scolastica Colomba Punzo e la docente Paola Romano insieme a Rosa Maglione, presidente associazione TerradiConfine. L'evento sarà moderato da Imma Colonna, vicepresidente di Arci Movie