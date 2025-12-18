Concerto di beneficenza nel duomo di Napoli Si terrà lunedì 29 dicembre, promosso da Arcidiocesi di Napoli e Fondazione AdAstra

L'Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione AdAstra, attraverso il proprio ente del terzo settore per la promozione sociale "AdAstra Campania", insieme ad altri prestigiosi partner, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, hanno promosso l'organizzazione di un Concerto nel Duomo di Napoli lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 18: il Messiah di Georg Friedrich Händel. Dirigerà l'orchestra il maestro Pasquale Valerio, accompagnato dal direttore del Coro "Exultate" maestro Davide Troia. L'evento è stato presentato presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nel corso di una conferenza stampa.

L'assessore Chiara Marciani ha ribadito l'attenzione del Comune di Napoli a questo tipo di iniziative: «Il messaggio del concerto è un messaggio di pace, di solidarietà e speranza. Ringrazio l'Arcidiocesi, la Caritas diocesana, la Fondazione AdAstra e tutti i partner che hanno promosso e organizzato, con il patrocinio del Comune di Napoli, questo magnifico concerto di musica classica». Il consigliere comunale Luigi Musto, Presidente della Commissione Politiche giovanili e del Lavoro, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: «In un momento storico contraddistinto da divisioni e guerre, la musica è uno degli ultimi strumenti di comunicazione tra i popoli, in grado di alimentare speranze di pace e di fratellanza. Per questo, ritengo, di straordinaria importanza la promozione di questo evento di beneficenza, che esalta il patrimonio storico della nostra città e dà l'esatta misura di quanto Napoli sia, da sempre, capitale europea dell'inclusione e dell'accoglienza».

Il presidente di AdAstra Campania, Andrea Santoro, ha così introdotto l'iniziativa: "L'evento ha un risvolto sociale importante: sensibilizzare i tanti partecipanti all'importanza delle donazioni in favore della Caritas Diocesana, che non finiremo mai di ringraziare per i tanti innumerevoli progetti portati avanti per dare sollievo e speranza a chi è in difficoltà. L'idea è nata nell'ambito delle iniziative che AdAstra ha portato avanti in tutto il 2025 per la promozione sociale del territorio. Grazie alla disponibilità del Cardinale don Mimmo Battaglia e di tutta la Arcidiocesi potremo portare nel Duomo di Napoli, nel cuore della cristianità partenopea, il nostro messaggio di amore per l'arte, per la socialità e per Napoli". La direttrice della Caritas diocesiana, Suor Marisa Pitrella ha così commentato lo spirito dell'iniziativa: "Questo concerto rappresenta un dono prezioso per la nostra comunità e per chi vive situazioni di fragilità. Attraverso la bellezza della musica sacra e la generosità di chi parteciperà, potremo continuare a portare aiuto concreto e vicinanza a tante persone che bussano alle nostre porte".