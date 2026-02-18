Incendio Sannazaro: entro in soccorso il teatro Vessicchio di Cardito Città metropolitana: una prima soluzione per ospitare gli eventi

"In attesa che il Sannazaro venga ricostruito e torni a splendere diamo la disponibilità del Teatro ‘Peppe Vessicchio’ di Cardito per ospitare gli eventi e consentire alle attività di proseguire. La cultura non si può fermare".

La proposta della città metropolitana di Napoli, annunciata dal vicesindaco Giuseppe Cirillo, prevede la messa a disposizione della nuova struttura teatrale del comune a nord di Napoli per far svolgere gli spettacoli del cartellone del teatro di via Chiaia andato tristemente distrutto dalle fiamme nella giornata di ieri.

Il nuovo teatro comunale di Cardito, realizzato con un investimento di 4 milioni della città metropolitana, è stato inaugurato il mese scorso ed è stato intitolato al celebre direttore d’orchestra recentemente scomparso.

"Siamo profondamente colpiti per il grave incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro - ha continuato il vicesindaco Cirillo - un luogo simbolo della tradizione e della cultura partenopea. La perdita di uno spazio così prestigioso non riguarda soltanto Napoli, ma l’intero panorama culturale nazionale. Il teatro Sannazaro rappresenta storia, arte, passione e professionalità: un punto di riferimento per artisti, lavoratori dello spettacolo e per il pubblico che da sempre lo sostiene.

Come città metropolitana - ha detto ancora il numero due di piazza Matteotti, che è anche sindaco di Cardito - insieme con il sindaco Gaetano Manfredi, vogliamo esprimere anche così la nostra piena vicinanza ai proprietari, alle maestranze, agli artisti e a tutti coloro che ogni giorno hanno contribuito a rendere vivo quel palcoscenico.

Le iniziative artistiche - ha concluso Cirillo - rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e dell’identità partenopea. Oggi più che mai è il momento di fare rete, di sostenerci e di dimostrare che il teatro, anche di fronte alle difficoltà, continua a vivere attraverso la solidarietà e l’impegno condiviso. La città metropolitana e il teatro di Cardito sono al fianco del Sannazaro. Insieme, per la cultura".