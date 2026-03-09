Napoli: arte e scienza tra scuola e museo I bambini scoprono il museo, luogo di bellezza e cultura

MusEdu - arte e scienza tra scuola e museo è un progetto ideato da Fondazione De Agostini rivolto agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie che operano in contesti sociali e culturali difficili.

Realizzato a Milano in maniera continuativa dal 2024 - con il coinvolgimento per ciascun anno di 6 istituti comprensivi della cintura esterna della città per un totale di 12 scuole primarie, circa 80 classi, 300 insegnanti e 1.600 studenti, viene portato per la prima volta a Napoli in questo anno scolastico, grazie al sostegno di Brightstar e alla collaborazione scientifica e organizzativa dell’Associazione Progetto Museo.

Nell’attuazione del progetto nelle scuole di Napoli è stata seguita la stessa modalità di intervento portata avanti a Milano, con il coinvolgimento di enti del terzo settore, professionisti esperti, studenti universitari e due importanti musei sul territorio.

L’idea è di portare al museo, un luogo di bellezza e cultura, bambini che per vari motivi non hanno la possibilità di accedervi con frequenza. La visita segue un percorso di esplorazione e sperimentazione da svolgere in classe, con l’attenta guida di 12 studentesse del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, opportunamente selezionate e formate da esperte di didattica dell’arte, Cira Maddaloni dell’Associazione Est, e della scienza, Roberta Viscardi del Suor Orsola Benincasa, coordinate da Progetto Museo. La partecipazione delle studentesse è formativa e retribuita, a conferma del valore del loro contributo. Attraverso questa esperienza le giovani future insegnanti hanno quindi l’opportunità di lavorare in tante realtà scolastiche e di sperimentare concretamente il mondo del lavoro.

I percorsi sono stati pensati per stimolare curiosità e creatività: uno è dedicato all’arte (per le classi terze) e uno alla scienza (per le classi quarte). I due musei coinvolti sono: il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Città della Scienza. Le visite al Science Centre del polo scientifico di Coroglio si terranno nel mese di marzo nelle seguenti date: dal 10 al 13 e poi il 16, il 18, il 19 marzo e infine il 26, 27 e 31 marzo 2026.

Parte integrante e fondante dell’iniziativa è il percorso di formazione rivolto ai docenti, che verte sulle metodologie di insegnamento utilizzate negli incontri in classe con gli esperti.

Il progetto è gratuito sia per le scuole e gli insegnanti, sia per le famiglie dei bambini coinvolti. A Napoli nell’anno scolastico 2025/2026 MusEdu viene portato nelle classi terze e quarte delle scuole primarie di quattro istituti comprensivi: l’I.C. Confalonieri - Ristori del Pendino al centro storico, l’I.C. Alpi - Levi di Scampia, l’I.C. Radice Sanzio Ammaturo di Poggioreale - San Carlo all’Arena, l’I.C. 17 Angiulli della Sanità - Borgo dei Vergini, coinvolgendo in totale 7 plessi di scuole primarie, 44 classi (22 terze e 22 quarte), 682 studenti e 200 insegnanti.

In Italia la crescita delle disuguaglianze e della povertà educativa limita l’accesso dei bambini ai diritti fondamentali di studio, gioco e partecipazione culturale.

MusEdu nasce quindi per contrastare la povertà culturale e offrire ai bambini con minori opportunità esperienze museali educative, inclusive e stimolanti. Il progetto sostiene le scuole con strumenti di didattica esperienziale e promuove la collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore, contribuendo allo sviluppo di modelli sostenibili di educazione al patrimonio culturale.