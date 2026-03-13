Paesaggi nel tempo, Vesuvio e dintorni: visita tematica Il parco archeologico di Ercolano celebra la giornata nazionale del paesaggio

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra il 14 marzo, il Parco Archeologico di Ercolano propone al pubblico una visita tematica gratuita dal titolo “Paesaggi nel tempo. Vesuvio e dintorni”, dedicata alla scoperta e alla riflessione sulle trasformazioni del paesaggio nell’area vesuviana dall’antichità fino all’età contemporanea.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per osservare il sito archeologico da una prospettiva diversa, mettendo al centro il rapporto tra uomo e ambiente e l’evoluzione del territorio nel corso dei secoli.

Attraverso alcuni scorci della città antica, con le sue visuali sul Monte Vesuvio a nord e sul mare a sud, i partecipanti saranno guidati in un percorso che racconta come il paesaggio vesuviano si sia trasformato nel tempo.

Durante la visita si rifletterà su come oggi percepiamo il paesaggio che ci circonda, sul suo significato e sull’importanza della sua tutela e cura. Il paesaggio non è solo un contesto naturale, ma un patrimonio culturale e identitario, risultato dell’interazione tra ambiente, risorse, attività umane e modalità di utilizzo del territorio.

Partendo dall’osservazione della città antica, sarà possibile indagare come gli abitanti di Ercolano sfruttassero le risorse del territorio e come tali dinamiche siano cambiate nel corso del tempo, in relazione a esigenze sociali, tecnologie e forme di organizzazione dello spazio.

Informazioni per il pubblico:

Orari dei turni 10:30 e 12:00

Durata della visita: circa 1 ora

Partecipanti: massimo 25 persone per turno

Modalità di partecipazione: l’attività è gratuita con biglietto ordinario di ingresso al sito e prenotazione obbligatoria al link: Parco Archeologico di Ercolano | CoopCulture. Con questa iniziativa il Parco Archeologico di Ercolano invita visitatori e comunità a riflettere sul valore del paesaggio vesuviano e sulla responsabilità condivisa di conoscerlo, tutelarlo e preservarlo nel tempo.

Orario estivo del Parco. Dal 16 marzo entrerà in vigore l’orario estivo del Parco, con apertura dalle 8:30 alle 19:30 e ultimo ingresso alle 18:00.