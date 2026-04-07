Eccellenze della musica a Sant'Agnello: incontri inaspettati Per la prima volta insieme il violoncellista Johnston e il mandolinista De Martino

L’associazione inglese Nicky Thomas Media e la Fondazione Pietà de’ Turchini, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, promuovono un concerto che unisce, per la prima volta, il violoncellista britannico Guy Johnston e il mandolinista Michele de Martino, eccellenza italiana, originario della Penisola Sorrentina.

L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo 2026 alle ore 19:30 presso la Chiesa del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine di Sant’Agnello e prevede musiche di Bach, Scarlatti e Calace. Ingresso gratuito.

Il celebre violoncellista Guy Johnston si trova nel Golfo di Napoli per una serie di concerti che lo porteranno, tra le altre sedi, a La Mortella - la dimora del compositore britannico Sir William Walton a Ischia - venerdì sera, e a Palazzo Donn’Anna sabato 11 aprile alle ore 15:00.

La registrazione del Concerto per violoncello di Walton, interpretata da Johnston con la Bournemouth Symphony Orchestra, sarà pubblicata il prossimo anno. Johnston ha dato avvio alla sua carriera vincendo il prestigioso concorso BBC Young Musician of the Year, distinguendosi anche per aver memorabilmente rotto una corda del violoncello durante la finale televisiva. È Professore di violoncello presso la Royal Academy of Music, Direttore Artistico dell’Hatfield House Chamber Music Festival e sostiene attivamente diverse associazioni benefiche. Ha inciso numerosi album, tra cui Tecchler’s Cello: from Cambridge to Rome, ed è attualmente impegnato nella registrazione di una serie di concerti britannici per violoncello.