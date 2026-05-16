Musei che uniscono, Città della Scienza all'evento del 18 alla Reggia di Caserta Il museo come ponte tra culture e territori: Città della Scienza all’incontro alla Reggia di Caserta

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, in programma il 18 maggio dalle ore 10.00 alle 12.30, il Coordinamento regionale Campania di ICOM Italia, in collaborazione con la Reggia di Caserta, promuove una mattinata di riflessione, dialogo e partecipazione dedicata al ruolo dei musei nel tempo presente, alla luce del tema internazionale scelto quest’anno da ICOM per l’80° anniversario dell’organizzazione: “Musei che uniscono un mondo diviso”.

L'incontro del 18 maggio alla Reggia

L’iniziativa si svolgerà in un luogo di forte valore simbolico, il Bosco Vecchio della Reggia di Caserta, presso l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, emblema della relazione possibile tra artificio e natura, tra patrimonio culturale e futuro, tra responsabilità pubblica e costruzione di comunità.

In questo scenario, il museo viene proposto non soltanto come luogo della conservazione, ma come spazio vivo di incontro, inclusione, benessere e condivisione, capace di generare connessioni tra culture, territori e generazioni diverse.

I temi che si affronteranno alla Reggia di Caserta

La sessione inaugurale prenderà avvio con i saluti introduttivi di Alessandra Drioli, coordinatore Campania di ICOM Italia e Ambassador di Città della Scienza, che interverrà anche in rappresentanza di Città della Scienza, socio istituzionale ICOM; si proseguirà con l’intervento “Musei: architetture di dialogo” di Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta, che offrirà una cornice di senso al confronto, ponendo al centro la funzione sociale, culturale e civile dei musei in una fase storica segnata da frammentazioni e nuove complessità.

Attorno a questo asse tematico si svilupperà il dialogo con autorevoli protagoniste e protagonisti del sistema culturale, della formazione e della ricerca: Alessandra Cirafici, coordinatrice del dottorato di interesse nazionale in Design per il Made in Italy dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli; Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia; Fabio Pagano, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee; Luigina Tomay della Direzione regionale Musei nazionali Campania; Paola Villani, direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa. La pluralità delle voci chiamate a intervenire contribuirà a restituire una visione ampia e concreta del museo come infrastruttura culturale aperta, capace di produrre conoscenza, partecipazione e impatto sociale.

Il valore dei musei nella società contemporanea

Accanto agli interventi istituzionali, la mattinata prevede anche una sessione partecipativa pensata come spazio di confronto e di “idee in movimento”, finalizzata alla raccolta di proposte e alla costruzione di nuove progettualità per il coordinamento regionale. L’obiettivo è attivare energie, valorizzare i pubblici come motore di cambiamento e rafforzare una concezione del patrimonio culturale come bene comune, da vivere attraverso pratiche sempre più inclusive, accessibili e generative.

L’appuntamento del 18 maggio si propone così come un’occasione significativa per riaffermare il valore dei musei nella società contemporanea e per rinnovarne la missione pubblica, nella convinzione che proprio i luoghi della cultura possano oggi rappresentare autentiche architetture di dialogo, capaci di unire ciò che appare distante e di costruire legami duraturi tra persone, comunità e territori.