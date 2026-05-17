Nino D’Angelo ospite alla Federico II per "I Linguaggi della Creatività"

Martedì 19 maggio dialogo con il professor Lello Savonardo tra musica, identità e culture popolari

nino d angelo ospite alla federico ii per i linguaggi della creativita
Napoli.  

Sarà Nino D'Angelo il protagonista del nuovo appuntamento con “I Linguaggi della Creatività. Conversazione con…”, in programma martedì 19 maggio alle ore 15 nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo rappresenta una delle figure più significative della cultura popolare italiana degli ultimi decenni. Attraverso la sua produzione artistica ha raccontato periferie urbane, identità marginali e culture popolari, trasformandole in un patrimonio simbolico condiviso da più generazioni.

Il format è ideato e curato da Lello Savonardo, coordinatore del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica del dipartimento di Scienze sociali della Federico II e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’ateneo. Nel corso dell’incontro, D’Angelo dialogherà con il professore sul rapporto tra musica, identità e cultura, ripercorrendo tappe e significati della propria esperienza artistica.

Il ciclo di seminari nasce con l’obiettivo di approfondire il concetto di creatività nelle sue molteplici declinazioni: dal ruolo dell’artista come interprete delle trasformazioni sociali e culturali alla capacità dei linguaggi creativi di raccontare il presente e anticiparne i cambiamenti, fino alle nuove forme espressive che ridefiniscono i confini della musica, del cinema e delle arti contemporanee.

Nel tempo, il progetto si è ampliato anche sul piano della formazione aperta grazie alla realizzazione di un Mooc nato dalle conversazioni tra Savonardo e alcuni protagonisti della scena musicale italiana, tra cui Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Ligabue e Jovanotti, realizzato in collaborazione con Federica Web Learning.

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