Nino D’Angelo ospite alla Federico II per "I Linguaggi della Creatività" Martedì 19 maggio dialogo con il professor Lello Savonardo tra musica, identità e culture popolari

Sarà Nino D'Angelo il protagonista del nuovo appuntamento con “I Linguaggi della Creatività. Conversazione con…”, in programma martedì 19 maggio alle ore 15 nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo rappresenta una delle figure più significative della cultura popolare italiana degli ultimi decenni. Attraverso la sua produzione artistica ha raccontato periferie urbane, identità marginali e culture popolari, trasformandole in un patrimonio simbolico condiviso da più generazioni.

Il format è ideato e curato da Lello Savonardo, coordinatore del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica del dipartimento di Scienze sociali della Federico II e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’ateneo. Nel corso dell’incontro, D’Angelo dialogherà con il professore sul rapporto tra musica, identità e cultura, ripercorrendo tappe e significati della propria esperienza artistica.

Il ciclo di seminari nasce con l’obiettivo di approfondire il concetto di creatività nelle sue molteplici declinazioni: dal ruolo dell’artista come interprete delle trasformazioni sociali e culturali alla capacità dei linguaggi creativi di raccontare il presente e anticiparne i cambiamenti, fino alle nuove forme espressive che ridefiniscono i confini della musica, del cinema e delle arti contemporanee.

Nel tempo, il progetto si è ampliato anche sul piano della formazione aperta grazie alla realizzazione di un Mooc nato dalle conversazioni tra Savonardo e alcuni protagonisti della scena musicale italiana, tra cui Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Ligabue e Jovanotti, realizzato in collaborazione con Federica Web Learning.