Notte dei Musei al Museo di Pietrarsa: ingresso serale ad 1 euro il 23 maggio Un'apertura straordinaria in orario serale al costo simbolico di 1 euro per la Notte dei Musei

La Notte dei Musei è un'iniziativa ministeriale che coinvolge tutta l'Europa nel medesimo giorno e che mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Nel 2026 questa ricorrenza, in cui diversi siti europei apriranno le porte al costo di 1 euro per una visita serale, sarà il 23 maggio.

Anche in Campania vi sono diversi musei che aderiscono a questa iniziativa. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I SITI VISITABILI DI SERA IL 23 MAGGIO.

Il Museo di Pietrarsa per la Notte dei Musei

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sabato 23 maggio, aderisce alla Notte dei Musei con un’apertura straordinaria in orario serale al costo simbolico di 1 euro.

Il sito museale sarà regolarmente aperto fino alle 19:00 con le consuete modalità di accesso. Dalle ore 19:30 all’1:00, il pubblico potrà accedere con biglietto speciale ad 1 euro, con ultimo ingresso consentito entro le ore 23:30.

Nel corso della serata sarà possibile ammirare la collezione dei rotabili e prendere parte a tour guidati che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia e del patrimonio industriale ferroviario custodito nello storico complesso borbonico. L’esperienza sarà ulteriormente arricchita da momenti musicali, articolati in postazioni dedicate dislocate lungo l’area museale, in armonia con l’atmosfera notturna.

Durante l’apertura serale resteranno regolarmente operativi il bistrot, la pizzeria delle Terrazze Pietrarsa e il Caffè Bayard, garantendo servizi di accoglienza e ristoro fino alle ore 24:00.