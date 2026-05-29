Cristian Battista Batti', una pittura d'istinto che arriva al CAM 2027 L'artista romano ma napoletano di sangue entra nella 62esima edizione del Catalogo Cam Mondadori

Cristian Battista, in arte Batti', nato nel 1983 e attivo a Napoli, costruisce una pittura che parla di memoria, di piccoli gesti e di frammenti presi dalla vita. Il suo ingresso nella 62ª edizione del Catalogo CAM Mondadori 2027, distribuito da Cairo Editore e già definito la "Bibbia del Gallerista", è il riconoscimento di un linguaggio che sa farsi immediato e vero, capace di toccare chi guarda.

Una mano istintiva, un equilibrio segreto

La mano di Batti' è istintiva e apparentemente ingenua, ma dietro all'immediatezza si percepisce una cura segreta, un equilibrio sottile tra impulso e misura. Acrilico, disegno, collage e scritte cifrate si intrecciano come appunti d'anima: opere nate spesso come piccoli riti personali, tracce lasciate per essere sentite più che spiegate.

Un paesaggio emotivo fatto di simboli e quotidianità

I titoli che accompagnano il suo percorso — Sole e Zizzania, Tutte le Strade Portano a Casa, Notte di San Lorenzo, La Crescita, Ho in Testa Venezia, Caos Metafisico, Il Mio Rifugio, Pesci D'Archivio, Casa Mia, Il Frutto della Lussuria, Mare D'Inverno, Pesci Didattici — disegnano un paesaggio emotivo fatto di intimità, segni simbolici e dettagli quotidiani che diventano memoria condivisa.

Tra i lavori recenti, Gocce Di Tevere (2026), acrilico su tela 50x70, mescola materia pittorica e presenza visiva con un richiamo musicale che rende l'opera quasi un pezzo sonoro. Rinascita ribadisce il filo conduttore di una ricerca che ritorna sempre su ricordo, segno e trasformazione.

Dalla vita alla tela: musica, pesca e pittura di famiglia

La biografia di Batti' racconta gesti semplici - musica, pesca, lo sguardo sulle antichità -— e una crescita emotiva maturata osservando la pittura in famiglia. Dopo una fase di silenzio, il ritorno alla tela ha dato forma a opere che sembrano caotiche ma sono profondamente calibrate: montaggi di collage, scritte cifrate, frammenti naturali che parlano una lingua personale e sincera.

Il CAM 2027 apre nuove porte

Con le date delle prossime mostre ancora da definire, il nome di Cristian Battista Batti' si staglia in una fase di crescita riconoscibile. L'ingresso nel Catalogo CAM Mondadori 2027, 62ª edizione distribuita da Cairo Editore, apre per lui una nuova possibilità di incontro con il pubblico, in una pittura che continua a emozionare per immediatezza, onestà e capacità di lasciare una traccia.

Cristian Battista Batti' entra nella 62ª edizione del Catalogo CAM Mondadori 2027, distribuito da Cairo Editore, la "Bibbia del Gallerista", con una pittura istintiva, intimamente sentita e in continua evoluzione.