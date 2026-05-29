Napoli, dal mito al noir: a Villa di Donato il Ciclope di Omero diventa indagine Il 4 giugno a Villa Donato il debutto di “Nessuno sfugge al Ciclope”

Cosa accadrebbe se Ulisse telefonasse in un commissariato di Polizia per denunciare la scomparsa di Penelope, tenuta in ostaggio da Polifemo? Il mito esce dalle pagine dei libri per tingersi di noir contemporaneo in una giornata speciale dedicata alle narrazioni del mostruoso.

L’appuntamento con “Anatomia di un Ciclope. Polifemo e altri mostri: spazi, miti, narrazioni” si terrà nella settecentesca Villa di Donato di Napoli giovedì 4 giugno 2026 e offrirà una doppia possibilità di partecipazione, tra approfondimento scientifico e teatro d'avanguardia.

Il mito diventa noir: il programma della serata

Il sipario si aprirà alle ore 17:30 con una tavola rotonda curata dai professori Gigi Spina (Università degli Studi ‘Federico II’ di Napoli) e Francesco Puccio (Università eCampus). Un’analisi approfondita che vedrà confrontarsi illustri accademici come Valerio Petrarca e Arturo De Vivo (dell’ateneo federiciano partenopeo) insieme a Cristina Pepe (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), uniti nel decodificare la figura del Ciclope attraverso i secoli. L’ingresso alla tavola rotonda sarà libero e fino a esaurimento posti.

Alle ore 21:00 lo spazio accademico lascerà il posto alla drammaturgia con il debutto di “Nessuno sfugge al Ciclope”. Lo spettacolo - con testo di Gigi Spina e la regia e drammaturgia di Francesco Puccio - proietterà il pubblico in un'insolita indagine guidata dal Commissario Sileno.

Anche il Ciclope di Pirandello a Villa Donato

Tra le mura della spelonca-nascondiglio, due Satiri recitano a memoria i versi del IX canto dell'Odissea di Omero, alternandoli con il "Ciclope" di Euripide nella storica traduzione in siciliano di Luigi Pirandello. Le musiche originali di Ernesto Tortorella scandiscono un ritmo serrato e ironico, che vedrà in scena gli attori Antonio Coppola, Giacomo Casaula, Cristina Mazzaccaro e Alessandro Musto in un gioco di inganni, cecità e riscritture.

Un evento imperdibile per ridefinire i confini del mito classico, capace ancora oggi di parlarci attraverso i codici del nostro tempo.

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