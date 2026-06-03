A "El Pampa" Sosa il Premio "Il Valore dell'Esperienza" della 50&Più di Napoli Appuntamento per ogni tifoso del Napoli mercoledì 10 giugno alle 17:00 alla 50&Più di Napoli

Un evento imperdibile per ogni tifoso partenopeo che desidera vivere il grande calcio e rendere omaggio a chi ha onorato Napoli con sudore, passione e legame profondo. Cento anni di storia calcistica, un’unica passione azzurra. In vista delle celebrazioni per il centenario del Napoli, l’associazione 50&Più Napoli presenta l'evento “…nel segno dell’Azzurro!”, nell'ambito degli incontri de IL VALORE DELL'ESPERIENZA.

L'appuntamento 'in azzurro' è programmato per mercoledì 10 giugno, alle ore 17:00, presso la sede partenopea dell'associazione di rilievo nazionale, in Via Miguel de Cervantes, 55.

"El Pampa" Sosa presenta L'Ultimo 10

Il cuore del pomeriggio sarà il racconto di un calcio romantico e autentico, di cui è ambasciatore Roberto Carlos “El Pampa” Sosa. L'attaccante argentino, simbolo della rinascita partenopea dalla serie C1 alla massima serie, presenterà il suo libro “L’Ultimo 10” (Edizioni MEA, a cura di Paquito Catanzaro). Non un semplice memoir, ma il viaggio di un ragazzo partito da Santa Rosa con un sogno nel borsone e arrivato a indossare, nel tempio di Diego Armando Maradona, quella maglia numero 10 che a Napoli è sinonimo di divinità.

Sosa, che nel maggio del 2008 salutò il San Paolo con la fascia di capitano al braccio, resta l’ultimo calciatore ad aver vestito in campionato il "paramento sacro" che fu di Diego, prima del suo ritiro definitivo. Per la sua straordinaria dedizione alla maglia e alla città, l'argentino riceverà il Premio Speciale “Il Valore dell’Esperienza 2026”.

L'incontro, introdotto dall’Avv. Flavia Chiarolanza e dal Presidente della 50&Più Napoli Maurizio Merolla, sarà caratterizzato dalle interviste del giornalista Michelangelo Iossa, tra ricordi e prospettive di un club che si appresta a festeggiare il suo primo secolo di vita.