Un’estate tra meraviglia e scoperta: la stagione estiva di Città della Scienza Il programma estivo di Città della Scienza tra scoperta scientifica e del divertimento

Città della Scienza si prepara a vivere un’estate lunga quattro mesi all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’apprendimento interattivo. Dal 1° giugno al 27 settembre 2026, il grande polo scientifico di Napoli propone un calendario ricchissimo di attività pensate per famiglie, bambini, ragazzi e turisti, confermandosi — anche quest’anno — un punto di riferimento per chi vuole vivere la scienza in modo educativo e molto divertente.

Città della Scienza propone, infatti, un denso programma per tutti all’insegna della scoperta scientifica e del divertimento. Un’offerta che unisce divulgazione, gioco, tecnologia e meraviglia, con appuntamenti che si snodano tra musei, laboratori, aree all’aperto e il Planetario.

Il programma estivo di Città della Scienza

Un’estate “formato famiglia” tra musei, exhibit e spettacoli: Il pubblico potrà esplorare: Corporea, il museo interattivo del corpo umano; la mostra Insetti & Co., dedicata al grande e affascinante mondo degli artropodi; la mostra SensAzioni, prorogata fino al 26 luglio, con 34 exhibit dedicati ai cinque sensi e alla percezione, i science show, esperimenti e giochi all’aperto. Uno dei protagonisti nel Museo sarà Aphel, il robot umanoide del museo, che accompagnerà i visitatori in speciali visite guidate a Corporea, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e innovativa.

Il Planetario offrirà una programmazione estiva anche in fascia serale, con spettacoli immersivi dedicati ai misteri dell’universo. Tra gli appuntamenti più suggestivi, il Solstizio d’Estate – Summer Edition del 20 giugno: un’esperienza multisensoriale tra scienza e arte, con performance musicale dal vivo sotto la cupola del Planetario e un aperitivo con djset all’aperto in Piazza della Musica. Tornano anche le attesissime Notti al Museo (26 giugno e 24 luglio): un vero “camping scientifico” che permetterà ai bambini di vivere esplorazioni notturne e dormire in sacco a pelo sotto le stelle del Planetario.

I Campi Estivi di Città della Scienza

Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre, ripartono i Campi Estivi di Città della Scienza, dedicati a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Laboratori interattivi, giochi d’acqua, attività sportive e artistiche, visite guidate e spettacoli del Planetario accompagneranno i piccoli partecipanti in giornate ricche di scoperta e divertimento. Anche in questo caso, Aphel sarà protagonista di momenti di animazione e visite speciali.

Orari estivi

Il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 16:00, fino al 30 settembre 2026 (chiusura estiva: 15–16–17 agosto).