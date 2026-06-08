Città della Scienza: la Sala Newton diventa un hub multimediale integrato Un intervento di potenziamento tecnologico presso la Sala Newton di Città della Scienza

È in atto un percorso di potenziamento tecnologico che sta interessando la Sala Newton di Città della Scienza, destinata a diventare - grazie al Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania - il Dimostratore Tecnologico Newton 4.0: un hub multimediale avanzato per raccontare, mostrare e rendere sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca.

La Sala Newton di Città della Scienza evolve: il percorso

La storica Sala Newton di Città della Scienza evolve in Newton 4.0, un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione I4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate. Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 rappresenterà un ambiente dimostrativo nel quale sarà possibile sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo.

Grazie al finanziamento della Regione Campania nell'ambito del programma "Manifattur@ Campania: Industria 4.0", la Sala è stata oggetto di un importante intervento di potenziamento tecnologico, con l’installazione di nuovi impianti audio-video di ultima generazione, schermi per proiezioni avanzate, illuminazione intelligente e una regia digitale centralizzata.

Nei prossimi mesi il progetto si amplierà ulteriormente con una seconda fase, dedicata all’introduzione di tecnologie immersive e dispositivi interattivi per la realtà virtuale e aumentata, rafforzando il ruolo di Città della Scienza e di Napoli come luoghi di riferimento per la sperimentazione e la cultura dell'innovazione.