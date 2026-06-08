Nino D'Angelo torna al Maradona per i suoi 70 anni: l'annuncio sui social

Un grande concerto per festeggiare i suoi 70 anni: l'annuncio emozionato sui social

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Nino D'Angelo festeggia i suoi 70 anni allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un grande concerto per far risuonare la propria musica tra le mura dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Napoli.  

Nino D'Angelo torna allo Stadio Diego Armando Maradona. La musica dell'artista napoletano, che per anni ha accompagnano generazioni e generazioni torna a risuonare all'interno dell'impianto sportivo della città. Un annuncio speciale, fatto dal cantante partenopeo attraverso i propri canali social. 

Una data cerchiata in rosso sul calendario di tutti gli affezionati fan di Nino D'Angelo, pronti a godersi un grande spettacolo all'interno dello stadio della città

Nino D'Angelo al Maradona: l'annuncio della data

Quel ragazzo della Curva B torna al Maradona per far cantare con la propria musica migliaia di fan da Napoli e non solo. Nino D'Angelo sui propri canali social ha annunciato un grande concerto allo Stadio Diego Armando Maradona per i suoi 70 anni. La data, quindi, è quella del 21 giugno 2027.

Di seguito quanto detto da Nino D'Angelo nel video pubblicato sui social:

«Eccomi qui: finalmente è arrivata la notizia. Il 21 giugno 2027 ritornerò allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per festeggiare il mio compleanno di 70 anni. Sarà il concerto 7.0»

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