Nino D'Angelo torna al Maradona per i suoi 70 anni: l'annuncio sui social Un grande concerto per festeggiare i suoi 70 anni: l'annuncio emozionato sui social

Nino D'Angelo torna allo Stadio Diego Armando Maradona. La musica dell'artista napoletano, che per anni ha accompagnano generazioni e generazioni torna a risuonare all'interno dell'impianto sportivo della città. Un annuncio speciale, fatto dal cantante partenopeo attraverso i propri canali social.

Una data cerchiata in rosso sul calendario di tutti gli affezionati fan di Nino D'Angelo, pronti a godersi un grande spettacolo all'interno dello stadio della città.

Nino D'Angelo al Maradona: l'annuncio della data

Quel ragazzo della Curva B torna al Maradona per far cantare con la propria musica migliaia di fan da Napoli e non solo. Nino D'Angelo sui propri canali social ha annunciato un grande concerto allo Stadio Diego Armando Maradona per i suoi 70 anni. La data, quindi, è quella del 21 giugno 2027.

Di seguito quanto detto da Nino D'Angelo nel video pubblicato sui social:

«Eccomi qui: finalmente è arrivata la notizia. Il 21 giugno 2027 ritornerò allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per festeggiare il mio compleanno di 70 anni. Sarà il concerto 7.0»