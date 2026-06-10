Napoli, murale alla memoria di Luigi Di Sarno: un’'opera colorata nel suo rione Street art e aiuole accudite per rigenerare dal basso il rione dell'amica geniale

Napoli rende memoria a Luigi Di Sarno, artista partenopeo scomparso prematuramente nell’agosto 2025 mentre lavorava in Calabria.

A ricordarlo è un’opera di street art realizzata dai giovanissimi nel “suo” Rione Luzzatti, nella zona orientale della città. L’intervento creativo è parte delle azioni dal basso messe in campo per rigenerare il cosiddetto “rione dell’Amica Geniale” attraverso l’arte e la cura del verde urbano.

Il murale dedicato a Luigi Di Sarno, morto tragicamente poco meno di un anno fa, è nato dopo il processo di ascolto e confronto promosso dall’associazione “Idee in Azione” attraverso il progetto “Nei viali dell’Amica Geniale” finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

L’iniziativa, grazie al coinvolgimento dei giovani, opera per la cura e la rigenerazione di spazi pubblici portando bellezza in luoghi trascurati e contribuendo a restituire decoro in alcune aree del capoluogo campano.

L’opera di street art è parte del percorso di co-progettazione partecipata facilitata dall'artista Trisha Palma cui hanno preso parte i residenti e i famigliari di Luigi Di Sarno che guardava all'arte come strumento di espressione e dialogo.

Testimonianze, racconti e ricordi sono stati elementi preziosi per la costruzione del murale collocato sulla facciata del palazzo in cui risiedeva Luigi. La scelta del luogo è stata rafforzata dalla presenza di tracce di colore sul marciapiede lasciate nel tempo dall'attività artistica di Di Sarno che era solito dipingere all'aperto e vivere il quartiere come luogo di incontro, ricerca e produzione creativa.

Protagonisti assoluti i giovani che sono stati coinvolti nel processo decisionale sin dall’ideazione, alla progettazione fino alla realizzazione concretizzando pratiche di collaborazione, problem solving, pensiero critico, creatività e cittadinanza attiva. Principi e valori che accompagnano l’altra complessa azione di rigenerazione urbana promossa dall’associazione “Idee in Azione”. Difatti, il progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”, in linea con gli Eu Youth Goals, insiste sulla riqualificazione del verde urbano coinvolgendo un gruppo di adolescenti e giovani adulti che hanno preso in adozione due grandi aiuole comunali che si estendono per oltre 1500 metri quadrati nel cuore del Rione Luzzatti.

Il progetto - che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli - sarà presentato alla cittadinanza e alle istituzioni sabato 20 giugno 2026. Si parte alle ore 10 nella biblioteca comunale “Agostino Collina” (via Murialdo 7) alla presenta dell’assessore comunale al verde Vincenzo Santagada, della presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e del consigliere comunale Luigi Musto. A seguire, alle ore 11,30, il “taglio del Nastro” alle aiuole rigenerate nel cuore del rione Luzzatti.