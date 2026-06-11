Il FAI "abbraccia" il Teatro NEST: 16 giugno un evento speciale per il SUPERNEST Un evento martedì 16 giugno per sostenere il progetto di rigenerazione urbana

Il Gruppo FAI Vesuvio rinnova il suo storico legame con il NEST (Napoli Est Teatro) di San Giovanni a Teduccio, lo straordinario avamposto culturale partenopeo fortemente voluto dall’attore Francesco Di Leva. Da presidio sociale in un territorio complesso, il NEST lancia oggi una sfida ancora più grande: la rigenerazione dell'ex Supercinema, chiuso da ben 44 anni, destinato a trasformarsi nel "SUPERNEST", un polo multisala con arena all'aperto e spazi laboratoriali.

Per sostenere questo ambizioso progetto di rigenerazione urbana, martedì 16 giugno alle ore 20.30, il teatro di via Bernardino Martirano ospiterà una serata speciale aperta al pubblico.

L'evento del 16 giugno al Teatro NEST

I giovani della compagnia 'Niu Teatro' metteranno in scena una performance dedicata proprio al futuro SUPERNEST.

«Questo sogno ha bisogno del supporto di tutti noi» - spiegano i promotori - «L'obiettivo è donare alla periferia orientale un centro di aggregazione e un faro culturale di respiro internazionale».

L'evento, che rientra nel circuito FAI X ME, sarà introdotto e presentato dal giornalista Michelangelo Iossa, Delegato alla Cultura della Delegazione FAI di Napoli.