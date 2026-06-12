Pompei, nuovi percorsi per gestire i flussi: scala esterna all'antiquarium Il sito si prepara all'estate dei grandi numeri ed eventi

Pompei si prepara a un’estate di grandi flussi ed eventi, tra concerti, teatro e aperture serali. Una stagione ricca di appuntamenti che vedrà, dal 18 giugno, l’inaugurazione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande, con il primo spettacolo Le Baccanti, e l’avvio della stagione musicale all’Anfiteatro dal 24 giugno.

Sarà inoltre possibile, per spettatori e visitatori serali, accedere in area Anfiteatro all’esposizione permanente sull’eruzione e i calchi presso la Palestra Grande degli scavi, conoscere gli antichi vigneti, degustare un aperitivo nell’area archeologica e passeggiare nel Foro triangolare nei pressi del teatro.



Si registra un forte incremento di pubblico anche durante il giorno, con medie giornaliere intorno ai 15 mila visitatori. Al fine di migliorare l’esperienza di visita e rendere più agevoli gli spostamenti all’interno del sito, il Parco si sta attivando con una serie di misure e interventi di potenziamento dei servizi: dal rafforzamento dei tornelli di ingresso, aumentati per velocizzare l’accesso dei visitatori e snellire le file, alla riprogettazione della scala esterna antistante l’Antiquarium.



Proprio quest’ultimo intervento rappresenta uno dei punti chiave nella gestione dei flussi. La scala collega direttamente l’area del Foro Antico e del Tempio di Venere con Piazza Esedra, uno dei tre principali ingressi del sito, e si trova in un nodo particolarmente sensibile del percorso di visita. Negli ultimi anni, anche le guide turistiche hanno più volte segnalato la complessità dei movimenti in questo tratto, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, in quanto i gruppi si concentrano in uno spazio ristretto e delicato.



Il nuovo sistema consente di raddoppiare la capacità di deflusso, contribuendo a rendere i percorsi più sicuri e meglio distribuiti, oltre a ridurre i punti di congestione, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di miglioramento dell’accessibilità interna al Parco e punta a offrire una visita sempre più agevole, sicura e coerente con la complessità di uno dei siti archeologici più visitati al mondo.



La struttura, inoltre, è stata progettata con particolare attenzione alla tutela delle preesistenze e del paesaggio archeologico. Con questo intervento, il Parco Archeologico di Pompei conferma il proprio impegno nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio, accompagnando l’aumento dei visitatori con soluzioni capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e rispetto delle preesistenze archeologiche.